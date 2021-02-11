Коронавірус інфікував ще 5 тис. українців, COVID-смертність сягнула 24 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n150270-koronavirus-infikuvav-sche-5-tys-ukrayinciv-covid-smertnist-syagnula-24-tys-osib.html

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Коронавірус в Україні станом на 11 лютого лабораторно підтвердили ще у 5 тис. 39 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

5 тис. 39 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник, — йдеться в повідомленні.

За минулу добу померло 124 пацієнтів, одужали — 6 тис. 568.

Окрім цього, за добу госпіталізовано 1 тис. 784 особи. Здійснено тестувань — 43 тис. 126.

За весь час пандемії в Україні одужало понад мільйон пацієнтів. Водночас зафіксовано — 24 тис. 58 летальних випадків від COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Івано-Франківській (482),

Вінницькій (392),

Закарпатській (368),

Житомирській (367) областях



Києві (335).

Станом на ранок 11 лютого у світі з початку пандемії вже підтверджено 107 млн 856 тис. випадків коронавірусу.