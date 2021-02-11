Працюємо прозоро — Степанов прокоментував справу щодо махінацій при закупівлі COVID-вакцин

https://racurs.ua/ua/n150269-vyrobnyky-proponuut-rizni-ciny-stepanov-prokomentuvav-spravu-schodo-mahinaciy-pry-zakupivli.html

Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, назвав роботу свого відомства абсолютно відкритою — контракти укладаються безпосередньо з виробниками на прозорій основі.

Так він прокоментував інформацію НАБУ і САП про відкриття кримінального провадження щодо закупівлі китайської вакцини від коронавірусу.

Ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, що укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нічого додати щодо закупівлі вакцин, де у нас є великий попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитися з виробником, — розповів Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

Міністр також уточнив, що у кожного виробника вакцин є «своя ціна на свій продукт».

Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили до МОЗ в результаті переговорів, — там ціни різняться від 5 дол. до 33,9 дол. за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни у різних виробників, — заявив Степанов.

Він пообіцяв миттєво відреагувати на запит правоохоронних органів щодо документів.

«Ракурс» повідомляв, що НАБУ відкрило кримінальне провадження проти голови МОЗ Максима Степанова, запідозривши його в махінаціях з вакцинами. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

При цьому він відмовився розповідати деталі, уточнивши, що йдеться про закупівлі вакцин. Провадження відкрили кілька днів тому.

У Раді громадського контролю раніше повідомили, що справа стосується закупівлі китайської вакцини Sinovac Biotech за 17,85 дол. за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.