Китайська вакцина. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n150235-nabu-vidkryla-spravu-schodo-zakupivli-kytayskoyi-vakcyny-vid-covid-19-dokument.html

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Китайська вакцина від коронавірусу виробника Sinovac могла бути закупленою за завищеною ціною. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань посадовців.

Sinovac Biotech була закуплена за ціною 17,85 дол. за дозу за допомогою приватної фірми-посередника. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

НАБУ у лютому розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин. Без деталей, без назв, бо триває розслідування. Але так, дійсно ця інформація відповідає дійсності, — зазначив т. в. о. глави САП Максим Грищук під час брифінгу.

Повідомляється, що спочатку державне підприємство «Медичні закупівлі» розпочало переговори щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 дол. і знаходилось на фінальному етапі процесу, однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес.

Саме Степанов доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини Sinovac за вищою ціною. Оприлюднена ціна закупівлі однієї дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її ефективність під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38%.

Попередня правова кваліфікація справи — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac може надійти до України лише навесні. Постачальник цього препарату просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень 2021 року. Компанія «Лекхім» надіслала Кабінету міністрів України лист де вказано, що план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Це пов’язано із затримками з боку регулюючих органів.