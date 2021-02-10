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Ракурс
Китайская вакцина. Фото: BBC

НАБУ открыло дело из-за закупки Степановым китайской вакцины (ДОКУМЕНТ)

10 фев 2021, 14:04
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Китайская вакцина от коронавируса производителя Sinovac могла быть закупленной по завышенной цене. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений должностных лиц.

Sinovac Biotech была закуплена по цене 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ в феврале начало расследование по закупке вакцин. Без деталей, без названий, так как идет расследование. Но да, действительно эта информация соответствует действительности, — отметил в. и. о. главы САП Максим Грищук во время брифинга.

Сообщается, что сначала государственное предприятие «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долл. и находилось на финальном этапе процесса, однако министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс.

Документ. Фото: пресс-служба НАБУИменно Степанов поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины Sinovac по более высокой цене. Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее эффективность во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.


Предварительная правовая квалификация дела — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac может поступить в Украину только весной. Поставщик этого препарата просит разрешения перенести поставку первой партии на апрель 2021 года. Компания «Лекхим» направила в Кабинет министров Украины письмо где указано, что план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.

Источник: Ракурс


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