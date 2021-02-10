Китайская вакцина. Фото: BBC

https://racurs.ua/n150235-nabu-otkrylo-delo-iz-za-zakupki-kitayskoy-vakciny-ot-covid-19-dokument.html

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Китайская вакцина от коронавируса производителя Sinovac могла быть закупленной по завышенной цене. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений должностных лиц.

Sinovac Biotech была закуплена по цене 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ в феврале начало расследование по закупке вакцин. Без деталей, без названий, так как идет расследование. Но да, действительно эта информация соответствует действительности, — отметил в. и. о. главы САП Максим Грищук во время брифинга.

Сообщается, что сначала государственное предприятие «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долл. и находилось на финальном этапе процесса, однако министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс.

Именно Степанов поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины Sinovac по более высокой цене. Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее эффективность во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация дела — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac может поступить в Украину только весной. Поставщик этого препарата просит разрешения перенести поставку первой партии на апрель 2021 года. Компания «Лекхим» направила в Кабинет министров Украины письмо где указано, что план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов.