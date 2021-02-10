Принц Чарльз і Камілла. Фото: Сплетнік

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Ракурс

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла прищепилися від коронавірусу. Королівське подружжя вакцинувалося у рамках черги, оскільки монарші особи не входять до групи ризику.

Якою вакциною прищеплювали представників британської корони наразі невідомо. Про це вранці 10 лютого повідомила прес-служба королівської родини.

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від COVID-19, — зазначається в повідомленні.

Зауважимо, що колишній чоловік принцеси Діани з дружиною чекали своєї черги, оскільки у пріоритетному порядку вакцинували тільки медпрацівників і людей, старших за 80 років. У березні принц Чарльз переніс коронавірус. Хвороба не завдала суттєвої шкоди його здоров’ю.





У Великій Британії населення вакцинують двома вакцинами препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca та Оксфордського університету.

Поки в королівстві роблять щеплення тільки людей, старших за 65 років, медичних і соціальних працівників, а також осіб з украй слабким здоров’ям. До початку травня першу дозу вакцини зможуть отримати всі жителі країни, старші за 50 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі ризикнули серйозно порушити королівський протокол, коли зустрілися з членом Демократичної партії напередодні виборів в США. Зустріч відбулася в листопаді 2020 року.

Гаррі та Меган були присутні на зустрічі по відеозв’язку з губернатором Каліфорнії з Гевіном Ньюсомом. У службовій записці говориться, що герцог і герцогиня Сассекські були записані на годинну відеоконференцію з американським політиком. В офісі Ньюсома не розкривають деталі відеорозмови.