Принц Чарльз и Камилла. Фото: Сплетник

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Ракурс

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла привились от коронавируса. Королевская чета была привита в рамках очереди, поскольку монаршие лица не входят в группу риска.

Какой вакциной прививали представителей британской короны пока неизвестно. Об этом утром 10 февраля сообщила пресс-служба королевской семьи.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская получили первую дозу вакцины от COVID-19, — говорится в сообщении.

Отметим, что бывший муж принцессы Дианы с женой ждали своей очереди, поскольку в приоритетном порядке вакцинировали только медработников и людей старше 80 лет. В марте принц Чарльз уже переболел коронавирусом. Болезнь не нанесла существенного вреда его здоровью.





В Великобритании население вакцинируют двумя вакцинами препаратами — американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Пока в королевстве делают прививки только людям старше 65 лет, медицинским и социальным работников, а также лицам с крайне слабым здоровьем. К началу мая первую дозу вакцины смогут получить все жители страны старше 50 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри рискнули серьезно нарушить королевский протокол, когда встретились с членом Демократической партии накануне выборов в США. Встреча состоялась в ноябре 2020 года.

Гарри и Меган присутствовали на встрече по видеосвязи с губернатором Калифорнии с Гэвином Ньюсома. В служебной записке говорится, что герцог и герцогиня Сассекские были записаны на часовую видеоконференцию с американским политиком. В офисе Ньюсома не раскрывают детали видеоразговора.