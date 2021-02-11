У производителей разные цены — Степанов прокомментировал дело по поводу закупки COVID-вакцин

https://racurs.ua/n150269-u-proizvoditeley-raznye-ceny-stepanov-prokommentiroval-delo-po-povodu-zakupki-covid-vakcin.html

Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения, назвал работу своего ведомства абсолютно открытой — контракты заключаются напрямую с производителями и «на прозрачной основе».

Так он прокомментировал информацию НАБУ и САП об открытии уголовного производства по поводу закупки китайской вакцины от коронавируса.

Мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по поводу закупки вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем, — рассказал Степанов в эфире канала «Украина 24».

Министр также уточнил, что у каждого производителя вакцин есть «своя цена на свой продукт».

Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, — там цены разнятся от 5 долл. до 33,9 долл. за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей, — заявил Степанов.

Он пообещал мгновенно отреагировать на запрос правоохранительных органов относительно документов закупок.

«Ракурс» сообщал, что НАБУ открыло уголовное производство против главы Минздрава Максима Степанова, заподозрив его в махинациях с вакцинами. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

При этом он отказался рассказывать детали, уточнив, что речь идет о закупках вакцин. Производство открыли несколько дней назад.

В Совете общественного контроля НАБУ ранее сообщили, что дело касается закупки китайской вакцины Sinovac Biotech за 17,85 долл. за дозу через частную фирму.