Коронавирус инфицировал еще 5 тыс. украинцев, COVID-смертность достигла 24 тыс. человек

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Коронавирус в Украине по состоянию на 11 февраля лабораторно подтвердили еще у 5 тыс. 39 человек. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

5 тыс. 39 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли 124 пациентов, выздоровели — 6 тыс. 568.

Кроме этого, за сутки госпитализированы 1 тыс. 784 человека. Осуществлено тестирований — 43 тыс. 126.

За все время пандемии в Украине выздоровели свыше миллиона пациентов. В то же время зафиксировано 24 тыс. 58 летальных случаев от COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской (482),

Винницкой (392),

Закарпатской (368),

Житомирской (367) областях



Киеве (335).

По состоянию на утро 11 февраля в мире с начала пандемии подтверждены 107 млн 856 тыс. случаев коронавируса.