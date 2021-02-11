Коронавирус инфицировал еще 5 тыс. украинцев, COVID-смертность достигла 24 тыс. человек

Коронавирус инфицировал еще 5 тыс. украинцев, COVID-смертность достигла 24 тыс. человекhttps://racurs.ua/n150270-koronavirus-inficiroval-esche-5-tys-ukraincev-covid-smertnost-dostigla-24-tys-chelovek.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 11 февраля лабораторно подтвердили еще у 5 тыс. 39 человек. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
5 тыс. 39 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник, — говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерли 124 пациентов, выздоровели — 6 тыс. 568.
Кроме этого, за сутки госпитализированы 1 тыс. 784 человека. Осуществлено тестирований — 43 тыс. 126.
За все время пандемии в Украине выздоровели свыше миллиона пациентов. В то же время зафиксировано 24 тыс. 58 летальных случаев от COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Ивано-Франковской (482),
Винницкой (392),
Закарпатской (368),
Житомирской (367) областях
Киеве (335).
По состоянию на утро 11 февраля в мире с начала пандемии подтверждены 107 млн 856 тыс. случаев коронавируса.