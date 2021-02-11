Байден впервые посетил Пентагон — что пообещал президент США

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Президент Джо Байден впервые посетил Пентагон и пообещал без колебаний применять силу для защиты «жизненно важных интересов» Америки. Вместе с тем, он подчеркнул, что сила должна применяться только в качестве «последнего средства».

Байден назвал американскую армию «лучшими боевыми силами в истории мира» и пообещал уважать и почитать людей, носящих военную форму.

Вы невероятные герои и невероятные патриоты. Я никогда, никогда не запятнаю вас, я всегда буду вас уважать и никогда не буду политизировать вашу работу, — отметил американский лидер во время визита в Пентагон 10 февраля, пишет «Голос Америки».

Перечисляя вызовы, Байден не упомянул среди них Россию. Он заявил о необходимости переосмыслить и заново расставить приоритеты в сфере безопасности США.

Нам нужно изучить опасности и возможности, которые несут новые технологии, расширить наш потенциал в киберпространстве, обеспечить себе позиции для лидерства в новой эре конкуренции — от морских глубин до космоса, Мы также должны ответить на растущие вызовы со стороны Китая, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и в мировом масштабе, — отметил президент США.

В то же время Байден выразил уверенность, что США «справятся с вызовами Китая и обеспечат американскому народу победу в будущей конкуренции». Он дал рабочей группе четыре месяца на то, чтобы дать оценку сегодняшней ситуации, чтобы США «могли наметить… путь вперед по вопросам, связанным с Китаем».

Как ваш верховный главнокомандующий, я без колебаний буду применять силу для защиты жизненно важных интересов американского народа и наших союзников во всем мире в случае необходимости. Но я считаю, что сила должна применяться в качестве последнего средства, а не первого, — резюмировал глава Белого дома.

По словам Байдена, он твердо намерен работать с лидерами во всем мире, чтобы «ответственным образом положить конец войнам, которые тянутся слишком долго».