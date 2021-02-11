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Ракурс
Твіттер верифікував окупаційні управління МВД Росії в Криму

Твіттер верифікував акаунти окупаційних управлінь МВС Росії в Криму

11 лют 2021, 10:26
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Соцмережа Твіттер підтвердила акаунти окупаційних управлінь МВС РФ у Криму. Відповідні верифікаційні позначки з’явилися на сторінках Твіттер представництва Міністерства внутрішніх справ Росії у Криму і так званого регіонального управління МВС РФ у місті Севастополь.

Раніше Twitter зробив офіційним МЗС Росії в анексованому Криму.

Днями посольство України у США та перший заступник міністра закордонних справ звертались до Twitter з вимогою заблокувати акаунт МЗС РФ у Криму. Наразі соцмережа проігнорувала це звернення.


Ці ганебні дії соцмережі є спробою допомогти РФ у легалізації окупації частини території України та заохоченням до порушень прав людини та міжнародного права, — написав у своїх соцмережах активіст Сергій Стерненко.

Росія створила сторінку представництва МЗС РФ в Криму у Твіттер у березні 2015 року. Коли Твіттер верифікував її, українці вирішили нагадати мережі мікроблогів про недопустимість легімітизації статусу російського МЗС в Криму. Так з’явилися хештеги #TwitterSupportsTerorrism («Твіттер підтримує тероризм») і #CrimeaIsUkraine (Крим — це Україна).

Джерело: Ракурс


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