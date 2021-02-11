Снігова буря в Україні – на яких дорогах обмежено рух транспорту. Фото: hepage.ua/

https://racurs.ua/ua/n150274-snigova-burya-v-ukrayini-na-yakyh-dorogah-obmejeno-ruh-transportu-perelik.html

Ракурс

Снігопади в Україні посилилися 11 лютого, тому ситуація на дорогах залишається складною.

Зранку спостерігається сніг у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях, у Закарпатській — невеликий сніг з дощем, інформують у ДСНС.

З 7.00 для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до Києва на автодорогах:

М-01 Київ — Чернігів;

М-03 Київ — Харків;

М-05 Київ — Одеса;

М-06 Київ — Чоп;

М-07 Київ — Ковель;

Н-01 Київ — Знам’янка;

Н-08 Бориспіль — Маріуполь.

Підрозділи ДСНС з початку негоди вивільнили зі снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет «швидкої» та 23 автобуси) та надали допомогу 868 особам.

У Києві триває прибирання снігу, вночі працювало 418 одиниць спецтехніки.

Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста, повідомляє «Київавтодор». За останню добу вивезли 3 тис. 953 тонни.

Упродовж дня у місті прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи, 13 лютого.

На кордоні України з Польщею та Угорщиною станом на ранок 11 лютого в чергах стоять понад 200 автомобілів, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Біля пункту пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею очікують 110 автомобілів, біля «Краковця» — 80 авто.

Є черга у пропускному пункті «Тиса» на кордоні з Угорщиною, там очікують 20 автомобілів.

Нагадаємо, Гідрометцентр та ДСНС прогнозують тим часом погіршення синоптичної ситуації.

Уранці 11 лютого значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 2−10 см) спостерігають у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря -1−7°C.