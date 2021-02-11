Снігопади в Україні. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n150309-snigopady-zakryly-novi-trasy-v-ukrayini-spysok.html

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Снігопади в Україні продовжують вирувати, через що нові траси були закриті.



Сніг спостерігається у Києві та області, а також у більшості західних регіонів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

м. Київ — на в’їзд до м. Києва на а/д (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків;

М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка;

Н-08 Бориспіль-Маріуполь);

Львівська область — на а/д М-06 Київ-Чоп, М-10 Львів-Краковець, М-11 Львів-Шегині, Н-13 Львів-Ужгород, Н-17 Львів-Луцьк, Р-15 Ковель-Жовква — в межах області;

Івано-Франківська область — на а/д М-12 Стрий-Кропивницький-Знам'янка (від с. Вербилівці до межі з Тернопільською областю);

Закарпатська область — на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) М-06 Київ — Чоп;

Черкаська область — на а/д М-05 Київ-Одеса, Р-01 Київ-Знам'янка та Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) — м. Маріуполь — в межах області;

Житомирська область — на а/д М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин — в межах області;

Рівненська область — на а/д М-06 Київ-Чоп — в межах області;

Чернігівська область — на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка — в межах області;

Тернопільська область — на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам'янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече — в межах області.

Полтавська область — на а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський та Н-08 Бориспіль-Дніпро (через Кременчук)-Маріуполь — в межах області.

Співробітники поліції Закарпаття посилили патрулювання доріг через можливі підтоплення в області. Станом на 11 лютого, найбільші підтоплення спостерігають у селі Великі Лучки Мукачівського району.



У Львівській області рятувальники тричі допомагали виїхати із заметів шкільним автобусам. Вранці рятувальники відбуксирували автобус у Миколаївському районі, між селами Мала Горожанна та Колодруби. На той час в автобусі були шестеро дітей та двоє дорослих. А після обіду у селі Угерсько Стрийського району відбуксирували автобус, у якому перебувало 14 дітей. Вони поверталися додому зі школи. Ще один шкільний автобус рятувальники відбуксирували у селі Ракобовти Буського району. У автобусі був лише водій.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігові замети, дощі при мінусовій температурі повітря і затори на вулицях — Україна потерпає від складних погодних умов. Гідрометцентр та ДСНС прогнозують тим часом погіршення синоптичної ситуації.

Уранці 11 лютого значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 2−10 см) спостерігають у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря −1−7°С.