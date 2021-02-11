Зеленський відкрив на Банковій "офіс закоханих", фото — ФБ В.Омеляна

https://racurs.ua/ua/n150308-zelenskyy-vidkryv-na-bankoviy-ofis-zakohanyh-foto.html

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У Києві до Дня святого Валентина — Дня закоханих — біля Офісу президента на вулиці Банковій встановили «будиночок любові».

Влада облаштувала його на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая. Інсталяція до 14 лютого — це червоно-рожевий намет з яскравими написами про кохання.

У наметі на одній зі стін у кілька рядів розташовані карнизи для замків.

Інсталяція до 14 лютого з’явилась на Банковій на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.

Як свідчать фото з Банкової, в наметі біля поставленого в кутку електрорадіатора гріється персонал. Кілька пар тут вже залишили свої замки.