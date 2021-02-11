У Києві посеред дороги провалився асфальт, рух обмежено. Фото: патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n150307-u-kyievi-posered-dorogy-provalyvsya-asfalt-vulycya-perekryta-video.html

Ракурс

У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт.

Через це рух автомобілів тимчасово обмежено, повідомляють у прес-службі патрульної поліції.

Як зазначає «Київ оперативний», наразі вулиця повністю перекрита.

Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, аварія сталася через прорив теплотраси.

Нагадаємо, у Києві лютий 2021 року може бути найбільш сніжним за останні півстоліття. До 14 лютого сніговий покрив, як очікується, зросте до 70−75 см.