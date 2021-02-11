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У Києві посеред дороги провалився асфальт, рух обмежено. Фото: патрульна поліція
У Києві посеред дороги провалився асфальт — вулиця перекрита (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150307-u-kyievi-posered-dorogy-provalyvsya-asfalt-vulycya-perekryta-video.htmlРакурс
У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт.
Через це рух автомобілів тимчасово обмежено, повідомляють у прес-службі патрульної поліції.
Як зазначає «Київ оперативний», наразі вулиця повністю перекрита.
Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, аварія сталася через прорив теплотраси.
Нагадаємо, у Києві лютий 2021 року може бути найбільш сніжним за останні півстоліття. До 14 лютого сніговий покрив, як очікується, зросте до 70−75 см.
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