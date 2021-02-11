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Ракурс
У Києві посеред дороги провалився асфальт, рух обмежено. Фото: патрульна поліція

У Києві посеред дороги провалився асфальт — вулиця перекрита (ФОТО, ВІДЕО)

11 лют 2021, 16:31
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У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт.

Через це рух автомобілів тимчасово обмежено, повідомляють у прес-службі патрульної поліції.

Як зазначає «Київ оперативний», наразі вулиця повністю перекрита.

Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, аварія сталася через прорив теплотраси.


Нагадаємо, у Києві лютий 2021 року може бути найбільш сніжним за останні півстоліття. До 14 лютого сніговий покрив, як очікується, зросте до 70−75 см.

Джерело: Ракурс


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