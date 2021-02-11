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Ракурс
В Киеве посреди дороги провалился асфальт – улица перекрыта. Фото: патрульная полиция

В Киеве посреди дороги провалился асфальт — улица перекрыта (ФОТО, ВИДЕО)

11 фев 2021, 16:31
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В Киеве, на улице Петропавловской, на дороге провалился асфальт.

Из-за этого движение автомобилей временно ограничено, информируют в пресс-службе патрульной полиции.

Как сообщает «Киев оперативный», сейчас улица полностью перекрыта.

Улица Петропавловская полностью перекрыта из-за провала на дороге. На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за прорыва теплотрассы.


Напомним, в Киеве февраль 2021 года может быть наиболее снежным за последние полвека. По 14 февраля снежный покров, как ожидается, вырастет по 70−75 см.

Источник: Ракурс


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