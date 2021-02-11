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В Киеве посреди дороги провалился асфальт – улица перекрыта. Фото: патрульная полиция
В Киеве посреди дороги провалился асфальт — улица перекрыта (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150307-v-kieve-posredi-dorogi-provalilsya-asfalt-ulica-perekryta-video.htmlРакурс
В Киеве, на улице Петропавловской, на дороге провалился асфальт.
Из-за этого движение автомобилей временно ограничено, информируют в пресс-службе патрульной полиции.
Как сообщает «Киев оперативный», сейчас улица полностью перекрыта.
Улица Петропавловская полностью перекрыта из-за провала на дороге. На месте ожидают специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария произошла из-за прорыва теплотрассы.
Напомним, в Киеве февраль 2021 года может быть наиболее снежным за последние полвека. По 14 февраля снежный покров, как ожидается, вырастет по 70−75 см.
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