В Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, фото:

https://racurs.ua/n150306-snegopad-veka-nadvigaetsya-na-kiev-infografika.html

Ракурс

В Киеве февраль 2021 года может быть наиболее снежным за последние полвека.

До 14 февраля снежный покров, как ожидается, вырастет до 70−75 см. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил аналитик Андрей Блинов.

Блинов отмечает, что в 1977 году в Киеве в феврале выпало 100 см снега.

Он подчеркивает, что февраль 2013 года приближался к этим показателям, тогда насыпало 78 см снега, однако эти события быстро призабылись из-за масштабного снежного бурана во второй половине марта того же года.

Учитывая дожди в начале этого месяца, очевидно, что по обильным осадкам нынешний февраль будет стоять рядом с соответствующим месяцем 1916, 1940, 1969, 1970, 1977, 2013 годов, — подчеркивает Блинов.

Он отмечает, что зона максимальной интенсивности снегопадов осадков несколько сместилась от начальных прогнозов.

В результате те, кто передвигается по городу в ближайшие дни на любом участке у длинной дуги Перемышль — Львов — Коростень — Киев — Чернигов — Брянск — Калуга — Москва — Владимир — Нижний Новгород (сплошь древнерусские города, как на подбор), должны быть вооружены большой лопатой, полным баком топлива и продуктами, — подчеркивает Блинов.

Аналитик отмечает, что на полях и трассах в окрестностях до воскресенья, 14 февраля, наметет 1 м заносов.

Лучше, конечно же, переждать непогоду, — подчеркивает он.

На смену этому циклона с северо-востока придет новый «заряд холода» — 17−18 февраля ожидается температура воздуха до -25 ° C.

Блинов отмечает, что, учитывая преимущественно плюсовую среднемесячную температуру февраля в Киеве в последние годы, может показаться, что происходит значительная погодная аномалия

Это не так: в последнем месяце календарной зимы 2012-го в среднем было -10° C, а в 1985-м и вовсе -12,5° C (не экстремум, а среднемесячная температура), — подчеркивает аналитик.

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни с ухудшением погодных условий также столкнутся регионы акватории Черного и Азовского морей.