В Україні очікується значне погіршення погодних умов

https://racurs.ua/ua/n150306-snigopad-stolittya-nasuvaietsya-na-kyyiv-infografika.html

Ракурс

У Києві лютий 2021 року може бути найбільш сніжним за останні півстоліття.

До 14 лютого сніговий покрив, як очікується, зросте до 70−75 см. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив аналітик Андрій Блінов.

Блінов зазначає, що у 1977 році в Києві у лютому випало 100 см снігу.

Він наголошує, що лютий 2013 року наближався до цих показників, тоді насипало 78 см снігу, проте ці події швидко призабулися через масштабний сніговий буран у другій половині березня того ж року.

З огляду на дощі на початку цього місяця, очевидно, що за рясними опадами цьогорічний лютий буде стояти поруч з відповідним місяцем 1916, 1940, 1969, 1970, 1977, 2013 років, — наголошує Блінов.

Він зазначає, що зона максимальної інтенсивності снігопадів опадів дещо змістилася від початкових прогнозів.

В результаті ті, хто пересувається за містом в найближчі дні на будь-якій ділянці біля довгої дуги Перемишль — Львів — Коростень — Київ — Чернігів — Брянськ — Калуга — Москва — Владимир — Нижній Новгород (суцільно давньоруські міста, як на підбір), повинні бути озброєні великою лопатою, повним баком палива і харчами, — наголошує Блінов.

Аналітик зазначає, що на полях і трасах в околицях до неділі, 14 лютого, намете 1 м заметів.

Краще, звичайно ж, перечекати негоду, — наголошує він.

На зміну цьому циклону з північного сходу прийде новий «заряд холоду» — 17−18 лютого очікується температура повітря до -25° C.

Блінов зазначає, що з огляду на переважну плюсову середньомісячну температуру лютого в Києві в останні роки, може здатися, що відбувається значна погодна аномалія

Це не так: в останньому місяці календарної зими 2012-го в середньому було -10° C, а в 1985-му і зовсім -12,5° C (не екстремум, а середньомісячна температура), — наголошує аналітик.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що в найближчі дні з погіршенням погодних умов також зіткнуться регіони акваторії Чорного та Азовського морів.