Стихія вдарить і з моря — синоптики оновили попередження

https://racurs.ua/ua/n150289-styhiya-vdaryt-i-z-morya-synoptyky-onovyly-poperedjennya.html

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Складні погодні умови продовжують випробовувати Україну на міцність. Синоптики та рятувальники попередили про новий удар стихії — несприятливі погодні умови тепер очікують і на акваторіях Чорного та Азовського морів.

12 лютого у Чорному морі (крім східної частини) та Азовському морі прогнозують пориви вітру 25−28 м/с. Висота хвиль на Чорному морі сягатиме 3−5 м, на Азовському — 1,5−2 м. У північно-західній частині Чорного моря можливе швидке обледеніння суден.

11−12 лютого через снігопади та хуртовини на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається, а у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека.

У зв’язку з інтенсивним приростом снігу у горах Львівської області відкрито лавинонебезпечний період.

Тим часом снігопад в Києві, який наразі триває, продовжуватиметься без зупинки аж до вечора суботи. Мешканців Києва просять тимчасово відмовитись від користування власними автівками.

Про це з посиланням на прогноз метеорологів повідомила прес-служба КМДА.

У зв’язку із такою ситуацією київська міська влада закликала жителів столиці не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати автівки на узбіччях, у крайніх смугах доріг. Окрім цього, киян просять за можливості під час руху надавати комунальній спецтехніці перевагу на дорогах.

Водіїв попереджають про випадання снігу і радять утриматися від подорожей автомобілем та не залишати автотранспорт вздовж доріг, бо це заважає прибирати сніг.