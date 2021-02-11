Сірі журавлі. Фото: Асканія Нова

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Масова загибель сірих журавлів в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» пов’язана з отруєнням. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні.

Токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника. Про це йдеться у відповіді на депутатський запит міжфракційного обʼєднання «Гуманна країна», повідомляє UAanimals.





Відомо, що близько 200 особин померли внаслідок отруєння, яке спричинило набряк легенів. Якою саме речовиною було отруєно зерно наразі невідомо.

Вони вилітали за межі ядра заповідника та за межі самого заповідника годуватися. І так сталося, що вони знайшли поле, яке оброблене хімікатами. Ми зафіксували смерть більшості зграї, яка зупинилася в «Асканії-Нові». Це дуже сумний момент, оскільки за моє життя я жодного разу не зустрічав такої масової загибелі червонокнижних тварин, — заявив директор заповідника Віктор Гавриленко.

До цього очільниця Держслужби з питань безпеки харчових продуктів Владислава Магалецька заявила, що у внутрішніх органах птахів знайшли сліди агрохімікатів. За її словами, смерть птахів стала наслідком боротьби з гризунами на полях або безвідповідальним підходом до утилізації протравленого зерна, яке могли викинути на поле.





Внаслідок загибелі птахів збитки становлять понад 2,7 млн грн. За даними Червоної книги, в Україні налічується від 500−600 до 700−850 пар сірих журавлів. Як відомо, біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фрідріха Фальц-Фейна розташований у Чаплинському районі Херсонської області на площі 33,3 тис. га.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сотні журавлів вимерли в заповіднику «Асканія-Нова» у Херсонській області. За тиждень загинули близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.