40 млн грн вирахували з нардепів за прогульництво у Раді — “слуги” у лідерах

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Депутати Верховної Ради України недоотримали майже 40 млн грн через те, що без поважної причини не відвідували пленарні засідання. За час роботи парламенту дев’ятого скликання 235 нардепів позбавили виплат через прогульництво.

Лідером за кількістю депутатів, котрих хоча б один раз позбавляли виплат за прогули є найбільша фракція — «Слуга народу». Натомість від загальної чисельності «слуг» оштрафовані прогульники складають лише 41,2%, — розповіли 11 лютого у прес-службі руху «Чесно» у Фейсбук.

У «Голосі» під грошові санкції потрапило 40% фракції. Решта фракцій та груп впродовж 13 місяців були оштрафовані через неучасть у голосуваннях без поважних причин понад половини їхніх членів.

У групі «За майбутнє", мало не всіх представників за цей час позбавляли виплат. На грудень 2020 року, середній показник участі в голосуваннях членів групи «За майбутнє" складає близько 50%. Це другий найгірший показник у парламенті, — додали у «Чесно».

Нагадаємо, йдеться не про зарплати депутатів Верховної Ради, а про відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.