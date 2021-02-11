40 млн грн лишили нардепов-прогульщиков Рады — кто в лидерах

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Депутаты Верховной Рады Украины недополучили почти 40 млн грн из-за того, что без уважительной причины не посещали пленарные заседания. За время работы парламента девятого созыва 235 нардепов лишили выплат из-за прогулов Рады.

Лидером по количеству депутатов, которых хотя бы один раз лишали выплат из-за прогулов, является самая большая фракция — «Слуга народа». Зато от общей численности «слуг» оштрафованные прогульщики составляют лишь 41,2%, — рассказали 11 февраля в пресс-службе движения «Честно» в Фейсбук.

В «Голосе» под денежные санкции попали 40% фракции. В остальных фракциях и группах в течение 13 месяцев были оштрафованы за неучастие в голосованиях без уважительных причин более половины их членов.

В группе «За будущее», чуть ли не всех представителей за это время лишали выплат. На декабрь 2020 года средний показатель участия в голосованиях членов группы «За будущее» составляет около 50%. Это второй самый худший показатель в парламенте, — добавили в «Честно «.

Напомним, речь идет не о зарплатах депутатов Верховной Рады, а о возмещении расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.