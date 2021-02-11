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Ракурс
Рейтинг партий – социологи назвали нового фаворита. Фото: РБК

Рейтинг партий — социологи назвали нового фаворита (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2021, 12:52
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Свежий рейтинг украинских партий представили социологи — в тройку лидеров входят «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Слуга народа».

«Батькивщина» минимально отстает от формальных лидеров. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5−7 февраля.

Голоса респондентов распределились следующим образом:

  • «Европейская солидарность» — 18,1%;
  • ОПЗЖ — 16,8%;
  • «Слуга народа» — 15,5%;
  • «Батькивщина» — 13,2%;
  • «Сила и честь» — 6,3%;
  • Радикальная партия — 5,2%.

Несколько ниже проходного барьера имеют «Партия Шария» — 3,9%, «Голос» — 3,7% и «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,2%.

Рейтинг партий. Источник: КМИС

«Европейская солидарность» по сравнению с опросом от 22 января нарастила поддержку на 2,8% среди тех, кто определился.

Рейтинг ОПЗЖ упал на 3,9%, а «Слуга народа» прибавила 4,3% среди определившихся.

Киевский международный институт социологии провел опрос по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2 тыс. 5 респондентов.


Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%. Кроме исходных данных об опросе, КМИС не обнародовал заказчика исследования.

Напомним, результаты недавнего опроса социологов свидетельствуют о падении рейтинга «Слуги народа».

Источник: Ракурс


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