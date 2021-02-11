Рейтинг партий — социологи назвали нового фаворита (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150286-reyting-partiy-sociologi-nazvali-novogo-favorita-infografika.htmlРакурс
Свежий рейтинг украинских партий представили социологи — в тройку лидеров входят «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Слуга народа».
«Батькивщина» минимально отстает от формальных лидеров. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5−7 февраля.
Голоса респондентов распределились следующим образом:
- «Европейская солидарность» — 18,1%;
- ОПЗЖ — 16,8%;
- «Слуга народа» — 15,5%;
- «Батькивщина» — 13,2%;
- «Сила и честь» — 6,3%;
- Радикальная партия — 5,2%.
Несколько ниже проходного барьера имеют «Партия Шария» — 3,9%, «Голос» — 3,7% и «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,2%.
«Европейская солидарность» по сравнению с опросом от 22 января нарастила поддержку на 2,8% среди тех, кто определился.
Рейтинг ОПЗЖ упал на 3,9%, а «Слуга народа» прибавила 4,3% среди определившихся.
Киевский международный институт социологии провел опрос по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2 тыс. 5 респондентов.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%. Кроме исходных данных об опросе, КМИС не обнародовал заказчика исследования.
Напомним, результаты недавнего опроса социологов свидетельствуют о падении рейтинга «Слуги народа».