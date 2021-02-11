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Ракурс
Рейтинг партій — соціологи назвали нового фаворита. Фото: РБК

Рейтинг партій — соціологи назвали нового фаворита (ІНФОГРАФІКА)

11 лют 2021, 12:52
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Свіжий рейтинг українських партій представили соціологи — у трійку лідерів входять «Європейська солідарність», ОПЗЖ і «Слуга народу».

«Батьківщина» мінімально відстає від формальних лідерів. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 5−7 лютого.

Голоси респондентів розподілилися таким чином:

  • «Європейська солідарність» — 18,1%;
  • ОПЗЖ — 16,8%;
  • «Слуга народу» — 15,5%;
  • «Батьківщина» — 13,2%;
  • «Сила і честь» — 6,3%;
  • Радикальна партія — 5,2%.

Дещо нижче прохідного бар'єра мають «Партія Шарія» — 3,9%, «Голос» — 3,7% та «Українська стратегія Гройсмана» — 3,2%.

Рейтинг партій. Джерело: КМІС

«Європейська Солідарність» у порівнянні з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився.

Рейтинг ОПЗЖ впав на 3,9%, а «Слуга народу» додала 4,3% серед тих, хто визначився.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 2 тис. 5 респондентів.


Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%. Окрім вихідних даних про опитування, КМІС не оприлюднив замовника дослідження.

Нагадаємо, результати недавнього опитування соціологів свідчать про падіння рейтингу «Слуги народу».

Джерело: Ракурс


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