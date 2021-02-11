Рейтинг партій — соціологи назвали нового фаворита. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n150286-reytyng-partiy-sociology-nazvaly-novogo-favoryta-infografika.html

Ракурс

Свіжий рейтинг українських партій представили соціологи — у трійку лідерів входять «Європейська солідарність», ОПЗЖ і «Слуга народу».

«Батьківщина» мінімально відстає від формальних лідерів. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 5−7 лютого.

Голоси респондентів розподілилися таким чином:

«Європейська солідарність» — 18,1%;

ОПЗЖ — 16,8%;

«Слуга народу» — 15,5%;

«Батьківщина» — 13,2%;

«Сила і честь» — 6,3%;

Радикальна партія — 5,2%.

Дещо нижче прохідного бар'єра мають «Партія Шарія» — 3,9%, «Голос» — 3,7% та «Українська стратегія Гройсмана» — 3,2%.

«Європейська Солідарність» у порівнянні з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився.

Рейтинг ОПЗЖ впав на 3,9%, а «Слуга народу» додала 4,3% серед тих, хто визначився.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 2 тис. 5 респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%. Окрім вихідних даних про опитування, КМІС не оприлюднив замовника дослідження.

Нагадаємо, результати недавнього опитування соціологів свідчать про падіння рейтингу «Слуги народу».