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Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ

Ісламські терористи намагалися «залягти на дно» на Київщині — їх знайшла СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

11 лют 2021, 12:21
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Ісламські бойовики міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» діяли на Київщині. Служба безпеки України (СБУ) викрила осередок терористів, лідером яких є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії.

У 2019 році за підробленими документами він прибув в Україну і підібрав групу «однодумців», усі учасники якої є іноземцями. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що співробітники СБУ встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та Російської Федерації та легалізовували на території України вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.

Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ

Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ
За версією слідства, частина з терористів є чинними бойовиками «Ісламської держави». Відомо, що бойовики планували «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів, та вербувати потенційних прихильників, розповсюджуючи екстремістську літературу.

Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ

Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ
СБУ провела дев’ять обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено такі засоби:

  • вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу;
  • гранату Ф-1;
  • вісім гранатометних пострілів;
  • іноземну валюту;
  • банківські картки;
  • чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

Також в ісламських терористів виявили символіку міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження долучили й листування учасників осередку із бойовиками «Ісламської держави» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ


Затримання ісламських терористів. Фото: СБУ
Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовика міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» затримали в Києві. Затриманий, який входив до керівної ланки терористів «ІД», виявився вихідцем з однієї з пострадянських країн. Свого часу ісламіст був заступником відомого чеченського бойовика Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в турецькому аеропорту Ататюрк у 2016 році.

Джерело: Ракурс


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