Бойовика ІД затримали в Києві. Фото: СБУ

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Ракурс

Бойовика міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» затримали в Києві.

Затриманий, який входив до керівної ланки терористів ІД, виявився вихідцем із однієї з пострадянських країн. Свого часу ісламіст був заступником відомого чеченського бойовика Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в турецькому аеропорту Ататюрк у 2016 році. Про це 9 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі встановили, що затриманий свого часу воював за терористів в Іраку та Сирії, організовував теракти та займався підготовкою бойовиків. Зловмисника розшукував Інтерпол.

В Україну ісламіст прибув два роки тому, кордон він перетнув за фальшивими документами. Він часу не гаяв і створив на Київщині банду, до якої входили вихідці із країн Центральної Азії. Крім того, терорист продовжував координувати осередки «Ісламської держави» за кордоном.

Наразі затриманий перебуває під арештом. Правоохоронці перевіряють можливу причетність злочинця та його бандитів до підготовки терористичних актів на території України.

Нагадаємо, у серпні в Житомирі затримали бойовика терористичної організації «Ісламська держава», який був у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.