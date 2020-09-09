Боевика ИГ задержали в Киеве. Фото: СБУ

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Боевика международной террористической организации «Исламское государство» задержали в Киеве.

Задержанный, который входил в руководящее звено террористов ИД, оказался выходцем из одной из постсоветских стран. В свое время исламист был заместителем известного чеченского боевика Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в турецком аэропорту Ататюрк в 2016 году. Об этом 9 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе установили, что задержанный в свое время воевал за террористов в Ираке и Сирии, организовывал теракты и занимался подготовкой боевиков. Злоумышленника разыскивал Интерпол.

В Украину исламист прибыл два года назад, границу он пересек по фальшивым документам. Он времени не терял и создал на Киевщине банду, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. Кроме того, террорист продолжал координировать ячейки «Исламского государства» за рубежом.

В настоящее время задержанный находится под арестом. Правоохранители проверяют возможную причастность преступника и его бандитов к подготовке террористических актов на территории Украины.

Напомним, в августе в Житомире задержали боевика террористической организации «Исламское государство», который был в международном розыске по линии Интерпола.