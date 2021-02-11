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https://racurs.ua/ua/n150284-de-kozak-vzyav-groshi-na-kupivlu-kanaliv-dlya-medvedchuka-rozsliduvannya-zmi.html

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Тарас Козак, депутат ОПЗЖ й соратник Віктора Медведчука, який почав рухатися кар'єрними сходами в податковій та митниці Львівщини й Одещини, свого часу працював разом з Сергієм Медведчуком, братом кума Путіна. Коли Медведчук головував в Адміністрації президента Кучми, Козак очолив регіональну митницю.

Свої перші дивіденди на суму 1,1 млн євро від кіпрської компанії Turul Investments Limited Козак отримав в 2017 році з рахунків в російському банку. Ці кошти йому позичила через офшорні компанії незадекларована цивільна дружина Наталія Лавренюк, на яку записана частка нафтового бізнесу Віктора Медведчука в Росії. Операції з придбання принаймні двох з трьох телеканалів — NewsOne та 112 — Козак провів чомусь у Білорусі, що підтверджується даними з його електронних декларацій, пише УП з посиланням на дані «Центру протидії корупції».

Скуповувати телеканали Козак почав у 2018 році, коли надходження йому дивідендів з кіпрського офшору Turul Investments стали системними та стабільними. У жовтні 2018 року він придбав NewsOne. Також у формі про суттєві зміни за 12 жовтня 2018 року він задекларував набуття корпоративних прав на ТОВ «Новини 24 годин» від Швейцарської MW Investment AG, яку контролював на той час екс-регіонал Євген Мураєв. Вартість цього активу становила 41 млн 63 тис. грн.

Ще за три місяці, у грудні 2018 року, Козак купує телеканал «112 Україна». 2 грудня 2018 року соратник Медведчука декларує придбання корпоративних прав дев’яти українських юридичних осіб від швейцарської компанії Plirofories AG. Всі дев’ять компаній входять в структуру власності телеканалу 112. Шість з цих компаній потрапили під лютневі санкції РНБО. Вартість корпоративних прав цих фірм, на які оформлений телеканал 112, складає 72 млн 871 тис. грн.

Загальна сума вартості корпоративних прав на куплені два телеканали становила 114 млн грн, однак згідно з розділу декларації «Видатки та правочини» Козак по факту заплатив за них лише 103 млн.

Влітку 2019 року Козак придбав телеканал ZiK. До червня канал був у власності Петра Димінського через кіпрську компанію Alvho Trading limited. З 14 червня 2019 року його новим єдиним акціонером Alvho Trading limited стала фірма Козака Turul investments limited. Точна вартість телеканалу невідома, проте статутний капітал кіпрської Alvho на момент переходу до структур Козака становив 17,1 тис. євро. Медіа-менеджери оцінювали телеканал ZiK у 15−20 млн дол. Водночас, сам Димінський наприкінці 2017 року начебто починав торг з суми 53 млн дол.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та восьми юридичних осіб у його власності. Це стало підставою для вимкнення з ефіру телеканалів 112, NewsOne та ZiK. За даними ЗМІ, санкції стали наслідком фінансування нардепа тероризму та постачання вугілля з окупованих територій ОРДЛО. Ці телеканали вважаються основним рупором кремлівської пропаганди в Україні. І хоча офіційно власником медіахолдингу є Козак, справжнім бенефіціаром телеканалів є Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна.