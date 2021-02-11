Європа продовжує закривати кордони через коронавірус — подробиці

https://racurs.ua/ua/n150283-ievropa-prodovjuie-zakryvaty-kordony-cherez-koronavirus-podrobyci.html

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Латвія закрила вʼїзд з 11 до 25 лютого, потрапити в країну можна буде тільки з невідкладних і важливих причин.

Такими причинами вважаються робота, навчання, воззʼєднання сімʼї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону, повідомляє Delfi.

Також тимчасово не будуть здійснюватися міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти й автобусами з Великої Британії, Ірландії, Португалії та до цих країн, оскільки там поширені нові штами коронавірусу.

Ті, хто з поважних причин можуть вʼїхати в Латвію, повинні заповнити електронну анкету на спеціальному сайті.

Під час заповнення електронної анкети немає потреби долучати документальні підтвердження причин вʼїзду, але вони повинні бути при собі, щоб предʼявити поліції та прикордонній охороні.

Натомість у Німеччині продовжили локдаун до 7 березня. Основні обмеження, запроваджені раніше, залишаються в силі, однак є певні послаблення.

Уряди федеральних земель самостійно ухвалюватимуть рішення щодо відновлення навчання у школах та роботи дитячих садків, повідомляє Deutsche Welle.

Серед запланованих послаблень — дозвіл перукарням відновити роботу з 1 березня за умови попереднього запису клієнтів.

Карантин у Німеччині будуть послаблювати після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тис. населення за сім днів і нижче.

Тоді планують дозволити роботу закладів роздрібної торгівлі, музеїв тощо.

Наразі в країні заборонена робота роздрібних магазинів, розважальних закладів та підприємств сфери послуг, ресторанів і кафе.

Школи та дитсадки за деякими винятками також закриті. Крім того, громадянам дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо.