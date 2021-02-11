Підручник з історії. Фото: 24 канал

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Підручник історії для школярів знову опинився в епіцентрі скандалу. В українські школи можуть потрапити підручники з історії, які озвучують сумнівні факти.

3 лютого конкурсна комісія Інституту модернізації змісту освіти рекомендувала Міносвіти надати цим підручникам з історії гриф «Рекомендовано». Про це повідомляє BBC.

Відомо, що після цього рішення претензії виникли в представників Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України. Там заявили, що вважають позитивне рішення комісії щодо деяких із підручників неприйнятним через велику кількість сутнісних та фактичних помилок.

Ці підручники тлумачать історію освоєння степової України в контексті концепції «Новоросії», а один із них порівнює українців 18 ст. із первісною людиною. У заяві освітян наголошують, що поява в школах таких підручників суперечить здоровому глузду.

Вона не тільки вкорінюватиме хибні уявлення про історію України 16−18 ст. і формуватиме учнів як адептів «Русского мира», що загрожує нацбезпеці України, — йдеться в заяві ради.

Також частина текстів у підручниках містить ознаки плагіату, а самі тексти представляють хибну російську концепцію заснування міст краю — Катеринослава, Севастополя, Сімферополя, Херсона, Миколаєва, Одеси. Також підручник поширює міфи про Малоросію як невіддільну меншу частину Великої Росії, про українське православ’я як органічну частину московського, про приреченість України перебувати під зовнішнім управлінням.

Депутат Ради Наталя Піпа вже заявила, що готує звернення до Міністерства освіти і науки, Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України, аби ті відреагували на ситуацію.

Посил рекомендованих комісією підручників: якби Україна рухалась у російському напрямку — і війни б не було, і взагалі, жити було б краще. Йдеться не просто про спотворення в учнів уявлення про українську історію 16−18 ст., а про вкладання в голови восьмикласників концепції «Новоросії» і «великого російського брата, — вважає депутат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що черговий курйоз трапився в українській освіті. Автори підручника з хімії за 9 клас помістили туди неправдиву інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. Джерелом фейку виявився сайт Асоціації пенсіонерів.