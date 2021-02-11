Доповідь Європарламенту щодо України — що критикує Брюссель

Україна та ЄС. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n150281-dopovid-ievroparlamentu-schodo-ukrayiny-scho-krytykuie-brussel.html

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Європарламент ухвалив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, та розповів, які проблеми досі не вирішила Україна, щоб бути повноцінним членом Європейського Союзу.

Документ, підготований німецьким євродепутатом Міхаелем Ґалером, ухвалили на пленарному засіданні у середу, 10 лютого. Проголосували за 526 євродепутатів, 79 — були проти, 71 євродепутат утримався. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС, не бажаючи будити її сподівань на швидкий вступ.

Україна не повинна забувати той факт, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки з боку ЄС залежатиме від того, наскільки вона виконуватиме зобов’язання, взяті перед ЄС і його державами-членами, — застерігається у доповіді.

Ці зобов’язання стосуються реформ у сфері верховенства права, ефективного врядування та боротьби з корупцією. У ЄС заявляють, що попри помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує заважати процесу реформ.

Конституційну кризу щодо антикорупційних органів, названо однією з загроз для спроможності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради проводити реформи. Один із найжорсткіших пунктів доповіді стосується олігархів. Наразі Європарламент занепокоєний неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді.

Судова система має один із найнижчих рівнів довіри в Україні, що також засмутило депутатів ЄС. І тому європарламентарі закликали українську владу прискорити її реформування та боротися з корупцією серед суддів.

У ЄС також не забули про Донбас — там нагадали про важливість створення нових ділянок розведення, а також відкриття нових пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування. Водночас у доповіді наголошується, що «умови для вільних і чесних виборів у Донецьку та Луганську відсутні за нинішньої ситуації». На думку євродепутатів, ЄС повинен запропонувати цивільну місію, яка б допомагала у розмінуванні, підготовці місцевих виборів і забезпеченні доступу для гуманітарних організацій.

Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підписання асоціації є черговим свідченням високо рівня відносин між Україною та ЄС.

Це рішення є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським Союзом. А також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Вдячні Європарламенту за позитивну оцінку виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем наголосив, що двері НАТО відчинені й Альянс повністю підтримує євроатлантичні прагнення України.