Україна дозволила літакам НАТО вільно літати над Кримом

НАТО. Фото: Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n150239-viddaty-na-poruky-nato-povitryanyy-prostir-vyrishyla-ukrayina.html

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Україна і НАТО регулярно співпрацюють, а тому міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував НАТО вільно використовувати для своїх операцій повітряний простір України в Сімферопольському районі польотної інформації, що включає простір над суверенною територією країни та над відкритими водами Чорного моря.

Таку пропозицію він зробив під час переговорів із заступником генсекретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Повідомляється, що у такий спосіб Україна сподівається здобути підтримку НАТО в повітрі. Наразі відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами. У Мінінфраструктури наголошують, що цей повітряний простір може використовуватись для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за підтримку, але держава хоче бути рівноправним членом НАТО. Він поставив президенту США Джо Байдену питання «чому ми досі не в НАТО?». Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що двері НАТО відчинені й Альянс повністю підтримує євроатлантичні прагнення України.