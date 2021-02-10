«Енергоатом» продавав квоти обраним споживачам — Ситник про обшуки в енергокомпанії

https://racurs.ua/ua/n150238-energoatom-prodavav-kvoty-obranym-spojyvacham-sytnyk-pro-obshuky-v-energokompaniyi.html

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«Енергоатом» продавав квоти обраним споживачам, тому Антикорупційне бюро відкрило провадження за цим фактом.

Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував інформацію про обшуки в енергокомпанії під час брифінгу 10 лютого.

Глава НАБУ назвав обшуки такими, що санкціоновані Антикорупційним судом. Він не розголошував таємницю досудового розслідування, але підтвердив, що провадження стосується продажу електроенергії кільком комерційним структурам.

Є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються квоти таким чином, щоб їх можна було викупити окремим споживачам електроенергії, — пояснив директор НАБУ.

Такий факт, за його словами, суттєво впливав на формування ціни на електроенергію.

Можна стверджувати про ймовірні збитки держави, оскільки електроенергія продавалася за завідомо заниженими цінами. За результатами обшуків будуть прийматися певні рішення, — повідомив Ситник.

Він також додав, що НАБУ відреагувало на численні запити та публікації щодо «Енергоатому», коли відкривало провадження.