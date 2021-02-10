«Энергоатом» продавал квоты избранным потребителям — Сытник об обысках в энергокомпании

https://racurs.ua/n150238-energoatom-prodaval-kvoty-izbrannym-potrebitelyam-sytnik-ob-obyskah-v-energokompanii.html

Ракурс

«Энергоатом» продавал квоты избранным потребителям. Антикоррупционное бюро открыло производство по этому факту.

Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал информацию об обысках в энергокомпании во время брифинга 10 февраля.

Глава НАБУ назвал обыски санкционированными Антикоррупционным судом. Он не разглашал тайну досудебного расследования, но подтвердил, что производство касается продажи электроэнергии нескольким коммерческим структурам.

Есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии, — объяснил директор НАБУ.

Такой факт, по его словам, существенно влиял на формирование цены на электроэнергию.

Можно утверждать о возможных убытках государства, поскольку электроэнергия продавалась по заведомо заниженным ценам. По результатам обысков будут приниматься определенные решения, — сообщил Сытник.

Он также добавил, что НАБУ отреагировало на многочисленные запросы и публикации по поводу «Энергоатома», когда открывало производство.