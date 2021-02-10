Украина разрешила самолетам НАТО свободно летать над Крымом

НАТО. Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n150239-otdat-na-poruki-nato-svoe-vozdushnoe-prostranstvo-reshila-ukraina.html

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Украина и НАТО регулярно сотрудничают, а потому министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил НАТО свободно использовать для своих операций воздушное пространство Украины в Симферопольском районе полетной информации, включая пространство над суверенной территорией страны и над открытыми водами Черного моря.

Такое предложение он сделал во время переговоров с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сообщается, что таким образом Украина надеется получить поддержку НАТО в воздухе. Сейчас ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами. В Мининфраструктуры отмечают, что это воздушное пространство может использоваться для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО. Он задал президенту США Джо Байдену вопрос «почему мы до сих пор не в НАТО?». После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины.