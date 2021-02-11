Доклад Европарламента по Украине — что критикует Брюссель

Украина и ЕС. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n150281-doklad-evroparlamenta-po-ukraine-chto-kritikuet-brussel.html

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Европарламент принял доклад по соглашению об ассоциации Украина-ЕС, и рассказал, какие проблемы до сих пор не решила Украина, чтобы быть полноценным членом Европейского Союза.

Документ, подготовленный немецким евродепутатом Михаэлем Галером, приняли на пленарном заседании в среду, 10 февраля. Проголосовали за 526 евродепутатов, 79 — были против, 71 евродепутат воздержался. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая давать надежду на скорое вступление.

Украина не должна забывать тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, насколько она будет выполнять обязательства, взятые перед ЕС и его государствами-членами, — оговаривается в докладе.

Эти обязательства касаются реформ в сфере верховенства права, эффективного управления и борьбы с коррупцией. В ЕС заявляют, что несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать реформам.

Конституционный кризис из-за аннуляции работы антикоррупционных органов был назван одной из угроз для президента Владимира Зеленского и Верховной Рады в сфере проведения реформ. Также один из самых жестких пунктов в докладе касается олигархов. Сейчас Европарламент обеспокоен неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией путем захвата политической власти, что ослабило ориентированное на реформы большинство в Верховной Раде.

Судебная система имеет один из самых низких уровней доверия в Украине, что также расстроило депутатов ЕС. И поэтому европарламентарии призвали украинские власти ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией в судах.

В ЕС также не забыли о Донбассе — там напомнили о важности создания новых участков разведения, а также открытии новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения. В то же время в докладе отмечается, что «условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации». По мнению евродепутатов, ЕС должен предложить гражданскую миссию, которая помогала в разминировании, подготовке местных выборов и обеспечении доступа гуманитарных организаций.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание ассоциации является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и ЕС.

Это решение является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским Союзом. А также подтверждением неизменной политики ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодарны Европарламенту за положительную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств, — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Денисом Шмыгалем подчеркнул, что двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины.