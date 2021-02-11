Окружной админсуд вернул старое название проспекту Бандеры в Киеве

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Окружной суд Киева вынес решение о переименовании проспекта Бандеры в столице.

Соответствующее решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.

ОАСК рассмотрел дело по иску общественной союза «Общественный контроль и порядок» и постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 № 559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве».

Иск 28 января удовлетворен частично.

Летом 2019 года Окружной административный суд города Киева решил, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы с нарушением процедуры. Суд отменил решение Киевсовета о переименовании, но в декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева подтвердил законность решения Киевского горсовета.

Новый административный иск обосновали тем, что проспекты переименовали с нарушением сроков, установленных законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Кроме того, у истца были сомнения по поводу правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования, а названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского не подпадают под переименование, поскольку эти фамилии отсутствуют в списке Украинского института национальной памяти.

Истец также настаивал на том, что переименование произошло без общественного обсуждения, а проект решения Киевсовета в установленном порядке не обнародовался.

ОАСК также отменил решение о переименовании улицы Суворова на улицу Михаила Омеляновича-Павленко.

Омелянович-Павленко — генерал-полковник армии УНР, украинский военачальник, до 1917 года полковник российской армии. Командовал операциями Первого зимнего похода (1920 года).