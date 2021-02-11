Коронавирус в Китае. Фото: Укринформ

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Коронавирус в Китае мог начать свое распространение не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше, заявили ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшее четыре недели в Ухане.

Эксперты настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае, пишет WSJ.

По их данным, больше 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19 за два месяца до того, как новую коронавирусную инфекцию выявили в Ухане в конце 2019 года.

Данные о пациентах с пневмонией и другими симптомами, похожими на COVID-19, группа ВОЗ получила от китайских властей. Это 92 случая в 223 медучреждениях по всей провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки город Ухань.

Примерно треть из этих пациентов умерла или отказалась участвовать в тестах, рассказал глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Две трети дали отрицательный результат в серологических тестах, с помощью которых ищут антитела.

Цифры не так уж важны. Важно то, что мы действительно не знаем, насколько надежны серологические тесты для обнаружения антител к SARS-CoV-2 больше чем через год после заражения, — сказал Эмбарек.

Напомним, в ВОЗ заявили, что попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов.