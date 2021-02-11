Коронавірус в Китаї. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150278-koronavirus-v-kytayi-mig-poshyruvatysya-sche-z-oseni-2019-roku-vooz.html

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Коронавірус в Китаї міг почати своє поширення не з грудня 2019 року, а на два місяці раніше, заявили вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які працювали чотири тижні в Ухані.

Експерти ВООЗ наполягають на подальшому дослідженні в центральному Китаї, пише WSJ.

За їх даними, понад 90 осіб у центральному Китаї госпіталізували зі схожими на COVID-19 симптомами за два місяці до того, як нову коронавірусну інфекцію виявили в Ухані в кінці 2019 року.

Дані про пацієнтів з пневмонією та іншими симптомами, схожими на COVID-19, група ВООЗ отримала від китайської влади. Це 92 випадки у 223 медустановах по всій провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху місто Ухань.

Приблизно третина з цих пацієнтів померла або відмовилася брати участь у тестах, розповів голова групи ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

Дві третини дали негативний результат у серологічних тестах, за допомогою яких шукають антитіла.

Цифри не такі вже важливі. Важливо те, що ми дійсно не знаємо, наскільки надійні серологічні тести для виявлення антитіл до SARS-CoV-2 більш ніж через рік після зараження, — сказав Ембарек.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що спроби визначити, яким чином коронавірус COVID-19 потрапив на ринок в Ухані, поки не дали результатів.