Снайпер РФ вбив українського воїна біля Горлівки — як відреагувала ТКГ — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n150279-snayper-rf-vbyv-ukrayinskogo-voyina-bilya-gorlivky-yak-vidreaguvala-tkg.html

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Війна на Донбасі триває й Росія продовжує активізовувати бойові дії вздовж усієї лінії розмежування. Внаслідок обстрілу російського снайпера сьогодні зранку загинув захисник України.

Про це 11 лютого у Телеграм повідомила прес-служба української делегації у Тристоронній консультаційній групі.

11 лютого близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером збройних сил Росії був важко поранений військовослужбовець Збройних сил України. Не зважаючи на надану допомогу, він помер під час евакуації, — йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну, — додали в українській делегації ТКГ.



Нагадаємо, 10 лютого снайпер терористів поранив військовослужбовця ЗСУ поблизу населеного пункту Піски. Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід». Військовослужбовця оперативно доправили в лікарню, стан його здоров’я — задовільний.

30 січня у лікарняному закладі помер військовослужбовець Збройних сил Роман Дзюбенко, поранений снайпером російської армії 26 січня в районі Попасної.