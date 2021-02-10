Снайпер терористів поранив захисника Пісків — деталі — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n150244-snayper-terorystiv-poranyv-zahysnyka-piskiv-detali.html

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Снайпер терористів поранив військовослужбовця Збройних сил України поблизу населеного пункту Піски.

Про це у Фейсбуці 10 лютого повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Сьогодні збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Пісків російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один воїн дістав вогнепальне поранення, — йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця оперативно доправили в лікарню, зараз йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я пораненого — задовільний, — додали у прес-службі.



Окрім цього, українські захисники дали адекватну відповідь на снайперський обстріл. Про дії збройних формувань Росії та її маріонеток-терористів повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 30 січня у лікарняному закладі помер військовослужбовець Збройних сил Роман Дзюбенко, поранений снайпером російської армії 26 січня в районі Попасної.