Льодовиковий період. Фото: Deadline

https://racurs.ua/ua/n150242-disney-poproschaietsya-zi-studiieu-tvorciv-lodovykovogo-periodu-foto.html

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Disney закриває студію Blue Sky, яка створила відому серію мультфільмів «Льодовиковий період». Студію Blue Sky остаточно розформують у квітні 2021 року через збитки, які понесла компанія через коронавірус.

Під час цього процесу звільнять 450 співробітників, але Disney розгляне можливості по їхньому переведенню до інших своїх внутрішніх команд. Про це повідомиляє видання Deadline.

Наголошується, що права на інтелектуальну власність Blue Sky залишаться у Disney. Компанія при цьому закрила виробництво мультфільму під назвою «Німона» (Nimona), над яким працював Патрік Осборн, лауреат премії «Оскар» за короткометражний анімаційний фільм «Меню».

«Німона» повинна була розповісти про дівчинку-перевертня, яка об'єднується з божевільним ученим Баллістером Блекхартом для боротьби зі злим королем. Мультфільм планували випустити 14 січня 2022 року. Окрім того, студії довелося відкласти випуск художніх фільмів, що позначилося на економічному стані компанії. Натомість робота над «Льодовиковим періодом» триватиме й надалі — Disney вже анонсувала мультсеріал за цією франшизою для онлайн-кінотеатру Disney +.

Анімаційна студія Blue Sky була заснована в 1987 році та спочатку займалася спецефектами та графікою в фільмах сторонніх студій, однак після успіху анімаційної короткометражки Bunny, що отримала «Оскар» у 1998 році, Blue Sky зосередилася на своїх проектах і пізніше випустила п’ять частин «Льодовикового періоду», дилогію «Ріо», мультфільми «Роботи», «Камуфляж і шпигунство» і «Фердинанд».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Disney запланувала масові звільнення. Кадрові ротації в компанії вимушені та зумовлені пандемією коронавірусу. Без роботи скоріше всього залишаться 32 тис. співробітників «Діснея». Масово звільняти людей почнуть вже у першій половині 2021 року.