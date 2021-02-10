Ледниковый период. Фото: Deadline

https://racurs.ua/n150242-disney-poproschaetsya-so-studiey-sozdateley-lednikovogo-perioda-foto.html

Ракурс

Disney закрывает студию Blue Sky, которая создала известную серию мультфильмов «Ледниковый период». Студию Blue Sky окончательно расформируют в апреле 2021 года из-за убытков, которые понесла компания из коронавируса.

Во время этого процесса уволят 450 сотрудников, но Disney рассмотрит возможности по их переводу в другие свои внутренние команды. Об этом сообщило издание Deadline.

Отмечается, что права на интеллектуальную собственность Blue Sky останутся в Disney. Компания при этом закрыла производство мультфильма под названием «Нимона» (Nimona), над которым работал Патрик Осборн, лауреат премии «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Меню».

«Нимона» должна была рассказать о девочке-оборотне, которая объединяется с сумасшедшим ученым Баллистером Блэкхарт для борьбы со злым королем. Мультфильм планировали выпустить 14 января 2022 года. Кроме того, студии пришлось отложить выпуск художественных фильмов, что сказалось на экономическом состоянии компании.

В то же время работа над «Ледниковым периодом» будет продолжаться — Disney уже анонсировала мультсериал по этой франшизе для онлайн-кинотеатра Disney +.

Анимационная студия Blue Sky была основана в 1987 году и сначала занималась спецэффектами и графикой в фильмах сторонних студий, однако после успеха анимационной короткометражки Bunny, получившей «Оскар» в 1998 году, Blue Sky сосредоточилась на своих проектах и позже выпустила пять частей «Ледникового периода», дилогию «Рио», мультфильмы «Роботы», «Камуфляж и шпионаж» и «Фердинанд».

Напомним, ранее мы сообщали, что Disney запланировала массовые увольнения. Кадровые ротации в компании вынуждены и обусловленные пандемией коронавируса. Без работы скорее всего останутся 32 тыс. сотрудников «Диснея». Массово увольнять людей начнут уже в первой половине 2021 года.