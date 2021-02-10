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Ледниковый период. Фото: Deadline

Disney попрощается со студией создателей «Ледникового периода» (ФОТО)

10 фев 2021, 15:20
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Disney закрывает студию Blue Sky, которая создала известную серию мультфильмов «Ледниковый период». Студию Blue Sky окончательно расформируют в апреле 2021 года из-за убытков, которые понесла компания из коронавируса.

Во время этого процесса уволят 450 сотрудников, но Disney рассмотрит возможности по их переводу в другие свои внутренние команды. Об этом сообщило издание Deadline.


Отмечается, что права на интеллектуальную собственность Blue Sky останутся в Disney. Компания при этом закрыла производство мультфильма под названием «Нимона» (Nimona), над которым работал Патрик Осборн, лауреат премии «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Меню».
Рио. Фото: Deadline«Нимона» должна была рассказать о девочке-оборотне, которая объединяется с сумасшедшим ученым Баллистером Блэкхарт для борьбы со злым королем. Мультфильм планировали выпустить 14 января 2022 года. Кроме того, студии пришлось отложить выпуск художественных фильмов, что сказалось на экономическом состоянии компании.
Роботы. Фото: DeadlineВ то же время работа над «Ледниковым периодом» будет продолжаться — Disney уже анонсировала мультсериал по этой франшизе для онлайн-кинотеатра Disney +.

Анимационная студия Blue Sky была основана в 1987 году и сначала занималась спецэффектами и графикой в фильмах сторонних студий, однако после успеха анимационной короткометражки Bunny, получившей «Оскар» в 1998 году, Blue Sky сосредоточилась на своих проектах и позже выпустила пять частей «Ледникового периода», дилогию «Рио», мультфильмы «Роботы», «Камуфляж и шпионаж» и «Фердинанд».
Ледниковый период. Фото: DeadlineНапомним, ранее мы сообщали, что Disney запланировала массовые увольнения. Кадровые ротации в компании вынуждены и обусловленные пандемией коронавируса. Без работы скорее всего останутся 32 тыс. сотрудников «Диснея». Массово увольнять людей начнут уже в первой половине 2021 года.

Источник: Ракурс


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