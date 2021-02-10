Снайпер террористов ранил защитника Песков — детали

https://racurs.ua/n150244-snayper-terroristov-ranil-zaschitnika-peskov-detali.html

Ракурс

Снайпер террористов ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины близ населенного пункта Пески.

Об этом в Фейсбуке 10 февраля сообщила пресс-служба оперативно-тактическая группировка «Восток».

Сегодня вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, недалеко Песков российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. В результате один воин получил огнестрельное ранение, — говорится в сообщении.

Военнослужащего оперативно доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья раненого — удовлетворительное, — добавили в пресс-службе.



Кроме этого, защитники Украины дали адекватный ответ на снайперский обстрел. О действиях вооруженных формирований России и ее марионеток-террористов сообщили в ОБСЕ.

Напомним, 30 января в лечебном учреждении скончался военнослужащий Вооруженных сил Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер российской армии 26 января в районе Попасной.