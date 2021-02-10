Снайпер террористов ранил защитника Песков — детали

Снайпер террористов ранил защитника Песков — деталиhttps://racurs.ua/n150244-snayper-terroristov-ranil-zaschitnika-peskov-detali.htmlРакурс
Снайпер террористов ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины близ населенного пункта Пески.
Об этом в Фейсбуке 10 февраля сообщила пресс-служба оперативно-тактическая группировка «Восток».
Сегодня вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, недалеко Песков российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия. В результате один воин получил огнестрельное ранение, — говорится в сообщении.
Военнослужащего оперативно доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Состояние здоровья раненого — удовлетворительное, — добавили в пресс-службе.
Кроме этого, защитники Украины дали адекватный ответ на снайперский обстрел. О действиях вооруженных формирований России и ее марионеток-террористов сообщили в ОБСЕ.
Напомним, 30 января в лечебном учреждении скончался военнослужащий Вооруженных сил Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер российской армии 26 января в районе Попасной.