Снайпер РФ убил украинского воина у Горловки — как отреагировала ТКГ

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается и Россия снова активизировала боевые действия вдоль всей линии разграничения. В результате обстрела российского снайпера сегодня утром погиб защитник Украины.

Об этом 11 февраля во Телеграм сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний консультационной группе.

11 февраля около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером вооруженных сил России был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Несмотря на оказанную помощь, он умер во время эвакуации, — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину, — добавили в украинской делегации ТКГ.



Напомним, 10 февраля снайпер террористов ранил военнослужащего ВСУ близ населенного пункта Пески. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток». Военнослужащего оперативно доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.

30 января в лечебном учреждении скончался военнослужащий Вооруженных сил Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер российской армии 26 января в районе Попасной.