Три кубинца пять недель провели на необитаемом острове — как они выжили

https://racurs.ua/n150277-tri-kubinca-pyat-nedel-proveli-na-neobitaemom-ostrove-kak-oni-vyjili-foto-video.html

Ракурс

Три кубинца были спасены с необитаемого острова — пилоты патрульного вертолета заметили на крошечном острове Ангилья-Кей, расположенном между цепью коралловых островов на юго-востоке США и Кубой, двух мужчин и женщину, которые просили о помощи.

Наше внимание привлекли их флаги, а также большой крест, который они установили, — рассказал пилот Майк Аллерт, пишет The Guardian.

По словам пилота, у команды не было оборудования, чтобы сразу забрать людей. Однако они оставили для них пищу, питьевую воду и рацию для связи. Людей забрали на следующий день.

К сожалению, среди нас не было человека, свободно владеющего испанским, но я кое-как нашел общий язык с ними и понял, что они с Кубы и нуждаются в медицинской помощи. Они рассказали, что находятся на острове уже 33 дня, — пояснил лейтенант Службы береговой охраны Бичер.

Спасенные рассказали, что попали на остров после того, как их лодка затонула. Из еды они употребляли все это время практически только кокосы.

На первый взгляд на этом острове вообще ничего нет. Но если присмотреться, там есть кусты и даже деревья, так что кое-какое укрытие у них все же было, — рассказал другой член экипажа вертолета, лейтенант Джастин Догерти.

Позже в сообщениях американских СМИ появилась информация о том, что кубинцы разнообразили свой рацион крысами и традиционным багамским деликатесом — морскими моллюсками.

Трех робинзонов вывезли с острова на вертолете и направили на осмотр в медицинский центр во Флориде, после чего передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы.