Инвестняня. ФотО: Волынь 24

https://racurs.ua/n150276-zelenskiy-legitimiziroval-investicionnyh-nyan.html

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«Инвестиционные няни» уже скоро начнут привлекать инвесторов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» № 1116-их, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что благодаря законопроекту, который вводит «инвестиционных нянь», определенная возможность получения дополнительных льгот для инвесторов, а также обеспечение инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры.

Также законом предусмотрено предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов. В свою очередь государство предоставляет инвестору гарантии путем заключения прямого договора с правительством Украины.

Отмечается, что при этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Впервые о программе «инвестиционная няня» президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе. Он пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции. Кроме того, Зеленский объявлял, что весной в стране стартует большая приватизация. Президент заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украину более 100 млн долл., государство будет заключать дополнительные договоры, и за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Напомним, ранее мы сообщали, что законопроект о «инвестиционные няни» в Украине откорректировали с учетом пандемии коронавируса.