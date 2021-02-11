Інвестняня. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n150276-zelenskyy-legitymizuvav-investyciynyh-nyan.html

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«Інвестиційні няні» вже скоро почнуть приваблювати інвесторів. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні» № 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що завдяки законопроекту, який запроваджує «інвестиційних нянь», визначена можливість отримання додаткових пільг для інвесторів, а також забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури.

Також законом передбачено надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів. Зі свого боку держава надає інвестору гарантії через укладення прямого договору з урядом України.

Зауважується, що при цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Вперше про програму «інвестиційна няня» президент України Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі. Він пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Крім того, Зеленський оголошував, що навесні в країні стартує велика приватизація. Президент заявляв, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн дол., держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект про «інвестиційні няні» в Україні відкоригували з огляду на пандемію коронавірусу.