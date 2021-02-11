Майнінг біткоїна. Фото:Istock

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Майнінг біткоїна (Bitcoin), відомої криптовалюти, потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає вся Україна.

Таку відповідність встановили вчені з Кембриджського університету у своєму дослідженні. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляють науковці, в цілому транзакції, пов’язані з криптовалютою біткоїн, споживають близько 121,36 теравата щорічно. Це більше, ніж споживає уся Аргентина за один рік.





Числові дані щодо України в інфографіці науковців не наводилися, але відомо, що біткоїн знаходиться через один щабель від України — між Норвегією та Аргентиною. Повідомляється, що Норвегія споживає 122,2 теравата електроенергії на рік.

Майнінг, також видобування — діяльність з підтримки розподіленої платформи та створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в біткоїнах.

Вироблені обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання одних і тих же одиниць валюти, а зв’язок майнінгу з емісією стимулює людей витрачати свої обчислювальні потужності та підтримувати роботу мереж.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс біткоїна, відомої криптовалюти, впав на 10% за день після рекорду на початку січня. Біткоїн встановився на найнижчому рівні з моменту рекорду у 42 тис. дол. Наразі ціна становить 32 тис. 449 дол. (-6,93%) — за 10 днів криптовалюта втратила майже чверть своєї ціни. До цього біткоїну прогнозували зростання до 100 тис. доларів у 2021 році.