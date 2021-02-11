Майнинг биткоина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n150275-mayning-bitkoina-tratit-stolko-je-elektrichestva-skolko-vsya-ukraina-za-god-infografika.html

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Майнинг биткоина (Bitcoin), известной криптовалюты, требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет вся Украина.

Такое соответствие установили ученые из Кембриджского университета в своем исследовании. Об этом сообщает BBC.

Как сообщают ученые, в целом транзакции, связанные с криптовалютой биткоин, потребляют около 121,36 тераватта ежегодно. Это больше, чем потребляет вся Аргентина за один год.



Числовые данные по Украине в инфографике ученых не приводились, но известно, что биткоин находится через одну ступень от Украины — между Норвегией и Аргентиной. Сообщается, что Норвегия потребляет 122,2 тераватта электроэнергии в год.

Майнинг, также добывание — деятельность по поддержке распределенной платформы и создание новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в биткоинах.

Произведенные вычисления необходимы для обеспечения защиты от повторного использования одних и тех же единиц валюты, а связь майнинга с эмиссией стимулирует людей тратить свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс биткоина, известной криптовалюты, упал на 10% за день после рекорда в начале января. Биткоин установился на самом низком уровне с момента рекорда в 42 тыс. долл. Сейчас цена составляет 32 тыс. 449 долл.(-6,93%) — за 10 дней криптовалюта потеряла почти четверть своей цены. До этого биткоину прогнозировали рост до 100 тыс. долларов в 2021 году.