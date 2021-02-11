Троє кубинців п’ять тижнів провели на безлюдному острові — як вони вижили

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Трьох кубинців врятували з безлюдного острову — пілоти патрульного гелікоптера помітили на крихітному острові Ангілья-Кей, розташованому між ланцюгом коралових островів на південному сході США і Кубою, двох чоловіків і жінку, які просили про допомогу.

Нашу увагу привернули їхні прапори, які вони мали на додачу до великого хреста, який вони встановили, — розповів пілот Майк Аллерт, пише The Guardian.

За словами пілота, у команди не було обладнання, щоб одразу забрати людей. Однак вони залишили для них їжу, питну воду та рацію для зв’язку. Людей забрали наступного дня.

На жаль, серед нас не було людини, вільно володіє іспанською, але я сяк-так порозумівся з ними і зрозумів, що вони з Куби і потребують медичної допомоги. Вони розповіли, що перебувають на острові вже 33 дні, — пояснив лейтенант Служби берегової охорони Бічер.

Врятовані розповіли, що потрапили на острів після того, як їх човен затонув. З їжі вони вживали весь цей час практично лише кокоси.

На перший погляд на цьому острові взагалі нічого немає. Але якщо придивитися, там є кущі і навіть дерева, так що якесь укриття у них все ж було, — розповів інший член екіпажу гелікоптера, лейтенант Джастін Догерті.

Пізніше в повідомленнях американських ЗМІ з’явилася інформація про те, що кубинці урізноманітнили свій раціон щурами і традиційним багамским делікатесом — морськими молюсками.

Трьох робінзонів вивезли з острова на вертольоті та направили на огляд в медичний центр у Флориді, після чого передали співробітникам імміграційної і митної служби.